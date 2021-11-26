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Зеленский соврал о непричастности Демченко к "харьковским соглашениям", - журналистка Толстякова

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Зеленский соврал о непричастности Демченко к "харьковским соглашениям", - журналистка Толстякова
Президент Владимир Зеленский сказал журналистам, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко не причастен к "харьковским соглашениям", но это не так.

Об этом пишет в фейсбуке журналистка "Радио Свобода" Кира Толстякова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Юрий Бутусов спросил о причастности первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко к "харьковским соглашениям". Зеленский на это ответил, что соглашений Демченко никаких не подписывал и в Раде об этом не докладывал. Но это не так", - отметила она.

Толстякова напомнила, что месяц назад ее редакция разыскала в архиве стенограмму закрытого заседания комитета безопасности Верховной Рады.

"Стало понятно, что Демченко (тогда еще в статусе замминистра иностранных дел) пришел туда, чтобы убедить депутатов проголосовать за соглашения, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму и обстоятельства подготовки и ратификации которых на предмет государственной измены сейчас проверяет СБУ ", – пишет Толстякова.

Ознакомиться с расследованием "Радио Свобода" о причастности Демченко к "харьковским соглашениям" можно по ссылке.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Если гундосик открывает рот -- он врет. Аксиома. Он на сплошном вранье и к власти пришел.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Vitaly Portnikov


    @portnikov

    ·
    43 мин



    Зустріч Володимира Зеленського із журналістами вкотре довела, що очільник держави знаходиться у вигаданому світі й не усвідомлює ані викликів, які стоять перед країною, ані власної відповідальності.

    https://youtu.be/60OT6o_Dmuw
  • Иван Иван 31509c93
    он только и делает, что врет
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