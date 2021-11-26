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Против закона о переходном правосудии Россия и наши союзники, он может привести к эскалации, - Зеленский

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Против закона о переходном правосудии Россия и наши союзники, он может привести к эскалации, - Зеленский
Западные союзники Украины и Российская Федерация выступают против принятия закона о переходном правосудии на Донбассе и в Крыму. Его принятие чревато эскалацией конфликта.

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, применение ударных беспилотников на Донбассе и закон о переходном правосудии – это два вопроса, с которыми не согласны партнеры Украины.

"Это не только риторика России, это в риторике всех лидеров Европы, и не только общающихся с президентом РФ. Они считают, что если мы будем голосовать закон о переходном правосудии, он противоречит полностью "Минску", это означает, что Украина в одностороннем порядка выходит из "Минска". И ни у кого из сторон "Нормандии" тогда нет больше обязательств, "Минска" больше не существует из-за решения украинской стороны. Звучит именно так", - отметил Зеленский.

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Президент считает, что сейчас в Украине не нужно продвигать вопрос закона о переходном периоде, поскольку рисков больше.

"Здесь не вопрос, что Россия против этого. Мы считаем, что это один из факторов, который может привести к эскалации. Пока на переходное правосудие не очень положительно реагируют и другие наши союзники... Вопрос в том, что мы держимся за этот "Минск". Вы знаете, я его не подписывал и считаю, что там много ошибок. Однако это то, что есть", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии

  • НБ
    У нас є Конституція. Що зробив ЗЕ на виконання своїх обовязків з захисту країни і звільнення окупованих ворогом територій? НІЧОГО. Нуль. І на фуя він тоді потрібен? "Відосіки" знімать?
  • Бузько
    а раздача российских паспортов, а использование БПЛ российскими наемниками, а признание сертефикатов на товары, производимые в ОРДЛО не противречит минским соглашениям ? Здается мне, что найвелычнишый только прикрывается «партнерами», а на самом деле ссцыт.
  • Станіслав Топа
    Україна має право захищати себе! І ніколи «західні союзники» не заперечували цього факту! Та навіть ,якщо б вони таке заявили- то можуть йти нафіг! Гляньте на Ізраїль та на його дії по захисту свого народу…
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