Переворот готовили офицер ФСБ и три перебежчика из МВД, - журналист BuzzFeed Миллер

Мятежники собирались дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя противостояние Зеленского и Ахметова и используя запланированную на 1 декабря акцию протеста в качестве прикрытия.

Об этом журналист BuzzFeed Кристофер Миллер пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ. Он ссылается на информацию, полученную из близких к Зеленскому источникам.

"Сговор о перевороте, о котором сегодня заявил президент Владимир Зеленский, планировали сотрудник ФСБ и три базирующихся в Крыму перебежчика МВД Украины", - написал он.

Журналист озвучил имена мятежников.

"Офицер ФСБ, который "ведет шоу" (руководит процессом. - Ред.), по словам источника, приближенного к Зеленскому, - Василий Васильевич Лаптев. Он якобы работает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком, Эдуардом Федосовым. Считается, что все они в Крыму", - написал он.

Читайте также: США знают, что Зеленский заявил о готовящейся попытке госпереворота в Украине, - Госдеп

Миллер утверждает, что один из его источников прочитал ему по телефону расшифровку переговоров мятежников. Зеленский будто бы собирается передать доказательства подготовки переворота Соединенным Штатам.

По словам источника, на который ссылается Миллер, записи проверяли в течение двух дней и смогли подтвердить их подлинность.

"Источник, близкий к Зеленскому, объяснил, что доказательства, имеющиеся у Украины, не свидетельствуют о прямой причастности олигарха Рината Ахметова, но о нем упоминают четыре вероятных заговорщика, которые говорят, что им "нужно быть готовыми въехать (на территорию Украины). - Ред.) и работать с Ахметовым"", - отметил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

По данным Миллера, из стенограммы следовало, что мятежники собираются дестабилизировать Украину изнутри, "используя нынешнюю напряженность между Киевом и Москвой, Зеленским и Ахметовым".

Запланированную на 1 декабря акцию протеста они собирались использовать в качестве прикрытия.

"Похоже, идея заключалась в том, чтобы привлечь людей Ахметова. Но не ясно, произошло ли это", - добавил он.

Читайте также: Зеленский сравнил отношения с Ахметовым с войной: Если кто-то стреляет – стрелять будем

Напомним, ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.