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Автомобиль сбил четырех человек в Днепропетровской области - погибло двое

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Автомобиль сбил четырех человек в Днепропетровской области - погибло двое
В Днепропетровской области в городе Каменское произошло смертельное ДТП. Водитель сбил четырех пешеходов, среди которых был 3-летний ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение о ДТП поступило в 17.20.

"По предварительной информации водитель автомобиля "ЗАЗ 1102", 1971 года рождения, совершил наезд на четырех пешеходов, находившихся в районе разделительной полосы автодороги", - пишет пресс-служба.

Среди пешеходов были две женщины и два ребенка.

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В результате ДТП на месте погибла одна из женщин. Через некоторое время в больнице скончался 3-летний мальчик. 9-летнюю девочку и 65-летнюю женщину также госпитализировали.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    НУ ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ТО ЗА БРЕД!!!!! ЧИТАЙТЕ НОВОСТЬ-- СБИТЫЕ СТОЯЛИ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ...... ГДЕ СКАЖИТЕ У НАС РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА???? тупые вы да почитайте ПДД хотя бы и поймите-- что на ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ ИЛИ МЕСТАХ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕНЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ПЕШЕХОДОВ-- НЕТ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НЕТУ!!!! ВЫВОД-- КОРОТКИЙ--- С 3-х ЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ ВЫЛЕЗЛИ.... А БЫ ГДЕ УДОБНО ПЕРЕБЕГТЫ ПЕРЕПОЛЗТИ ДОРОГУа не там где пешеходная зона.... ВОДИТЕЛЬ НА Таврии в темное время суток встречное ослепление преломление мог и не увидеть их и увидел практически впритык.... да еще тот вопрос как они стояли на разделительной полосе в шеренгу..... нет-- кто водитель тут скажите- мне- как наши пешеходы олени стоят посреди дороги??? правильно прыгают туда сюда или в строй вдруг за дружкой...одному шага два вперед и он на полосе.... но он то считает себя посредине - второй на 2 шага назад и также стоя на полосе для автотранспорта считает что стоит на разделительной полосе если она в одну полосу там 8 см!!! 8 см полоса то....
  • Хорошего Вам Настроения
    Процент дебилов за рулём очень высок, и это не удивительно исходя из результатов выборов президента 2019 г, все закономерно (
  • Максим Максимович b5166c8f
    Судя по комментам, дураков много не только за рулём.
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