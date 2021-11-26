Главные новости 26 ноября: Зеленский заявил о перевороте с участием Ахметова, самый страшный штамм COVID-19 уже в Европе

Президент утверждает, что в государстве готовили переворот с участием олигарха Ахметова, защитник Украины погиб на Донбассе, самый страшный – африканский – штамм коронавируса обнаружили в Европе, – главные новости 26 ноября.

Зеленский рассказал о перевороте

Президент утверждает, что в Украине готовили государственный переворот - да еще и хотели "втянуть" в него олигарха Рината Ахметова, привлекая его к финансированию переворота (свои же отношения с бизнесменом он сравнивает с войной). Мятежники, по словам главы государства, также намеревались использовать акцию протеста, запланированную на 1 декабря. Отдельно Зеленский объяснил, что планировали именно переворот, а не путч – то есть армейцев среди мятежников не было.

Ахметов отвергает обвинения.

Журналист BuzzFeed пишет со ссылкой на источники, близкие к Зеленскому, что мятежники – один офицер ФСБ и трое бывших сотрудников МВД, которые сейчас скрываются в оккупированном Крыму.

Россия голосом Пескова говорит, что она здесь ни при чем.

Другие вопросы пресс-марафона

Марафон был длинным и насыщенным, президент неоднократно вступал в споры с журналистами. Вот главные месседжи: Бурба - авантюрист и пытался поссорить Украину с США, принеся "формулу ковида", Ермак - "мощный человек" (и приказов в спецоперации с "вагнеровцами" он не давал), Татаров - личная ответственность Ермака. День рождения главы ОП в Карпатах не праздновали, "цыган, медведей и журналистов" туда не приглашали, а отдыхать в резиденции глава государства имеет право.

Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" - хорошо, что сорвалась, потому что "Эрдоган бы не простил".

Военного положения не будет. Так же, как и возвращение Донбасса силой.

Украинский воин погиб на Донбассе

Оккупанты обстреливали защитников Украины в направлении Марьинки. Один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Назначены два судьи КС

Президент назначил двух судей Конституционного Суда – Александра Петришина и Оксану Грищук. Судьи назначены на места, которые оставались вакантными с марта этого года.

Чаусу и Семенченко продлили меры предосторожности

Бывший судья Чаус был оставлен под домашним арестом. Примечательно, что на заседании суда он находился в бронежилете (но без каски).

Также меру пресечения продолжили экс-нардепу Семенченко - он остается за решеткой.

Новый штамм COVID-19 – самый страшный

Этот штамм был обнаружен в Южной Африке, вероятно, он будет называться "ню". ВОЗ собирает из-за него экстренное совещание. Штамм может передаваться от человека к человеку еще легче, чем дельта, а влияние вакцин на него еще меньше. Великобритания из-за этого нового штамма прекращает полеты в 6 стран. Но штамм уже в Европе: его обнаружили в Бельгии.

Украина пока – на втором месте в мире по смертности от коронавируса. При этом Минздрав ожидает, что волна коронавируса уйдет из нашей страны к Новому году.