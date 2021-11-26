Разумков подтвердил, что будет баллотироваться в президенты
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я реализую все амбиции, которые будут, для того чтобы действительно изменить эту страну. То, что не получилось сделать в 19-м году, будем делать дальше", - сказал Разумков.
"Я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я также поучаствую. В ипостаси тех, кто идет на эти выборы. И президентские, и парламентские", - добавил он.
Политик подчеркнул, что будет создавать именно партию, а не "партийный проект".
"Я успею. Я многое успел с 2018 по 2019-й, результаты говорят сами за себя. И я уверен, что я успею до следующих парламентских выборов вместе с идущими сегодня со мной людьми и теми, кто, я надеюсь, присоединятся к нам впоследствии", - добавил он.