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35% военных верят относительно "Вагнергейта" Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера. ИНФОГРАФИКА

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35% военных верят относительно "Вагнергейта" Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера. ИНФОГРАФИКА
Еще 38% военнослужащих не определились с тем, кому больше верить в срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Liberty Report по заказу программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

Социологи опросили 506 человек - военнослужащих ВСУ, военных запаса и военных в отставке.

27% опрошенных в большей степени верят в дела "Вагнергейта" президенту Владимиру Зеленскому, 35% - экс-руководилелю ГУР МО Василию Бурбе. Еще 38% опрошенных не определились.

При этом позиция Зеленского в большей степени пользуется поддержкой среди военнослужащих младше 30 лет. Остальные военные в большей степени верят Бурбе и в меньшей – Зеленскому.

35% военных верят относительно Вагнергейта Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера 0135% военных верят относительно Вагнергейта Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера 02
35% военных верят относительно Вагнергейта Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера 03
35% военных верят относительно Вагнергейта Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера 04
35% военных верят относительно Вагнергейта Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера 05

Топ комментарии

  • Ан Мур
    це тільки аудиторія шустрика і рижої мразі (а це донедавна - лохторат зе і його прислуги уродів). А насправді там будуть цифри куди більш разючіші для Зе.
  • Romk@
    А можна посилання на істерику Бутусова бо я крім істерики Бубочки щось нічого не побачив і де там відповідь була крім Бурба поганий і людина Порошенко?)))
  • Maksim Perepelitca
    В Україні зараз немає президента .. Є - х.йло № 2 .. Держзрадник .
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