Эрдогана собирались предупредить о захвате "вагнеровцев", он бы не обиделся, - Аваков со ссылкой на источник

Бывший глава МВД Арсен Аваков утверждает со ссылкой на одного из участников спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", что президента Турции Тайипа Эрджепа Эрдогана должны были предупредить о ее проведении.

Об этом Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что прямо сейчас получил сообщение от одного из участников сорванной спецоперации, отказавшись назвать его имя.

"Было четко определено, что на момент начала проведения активной фазы специальный уполномоченный от президента Украины лично информирует Эрдогана о сущности и плане реализации операции по задержанию "вагнеровцев". И что все мирные туристы и пассажиры в течение часа немедленно дальше пройдут в Стамбул", - зачитал Аваков сообщения.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что если бы самолет захватили боевики ЧВК, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган этого не простил бы.