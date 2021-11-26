"Я вынужден обратиться в суд", - экс-руководитель ГУР Бурба будет судиться с Зеленским
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савіка Шустера" заявил экс- руководитель ГУР Василий Бурба, реагируя на высказывания президента в свой адрес.
"Выступление президента было эмоциональным, это такие эмоции, которые я себе позволить не могу, в то же время не могу и проигнорировать. Противоправные действия на майдане. Президент понимает, что два с половиной года вся правоохранительная сфера под его контролем, осуществлялась проверка моих действий, проведено более 20 допросов – ни одного обвинения", – заявил он.
Бурба также объяснил, что ему пришлось жить в Конча-Заспе с семьей в целях безопасности. Помещение, впрочем, осталось за государством.
Он пообещал подать на президента в суд, потому что считает, что слова Зеленского в его адрес — якобы клевета.
"Я вынужден обратиться в суд", – сказал Бурба.