Ермак обсудил вопросы нацбезопасности с советником по безопасности США Салливаном

Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку относительно скопления российских войск на украинских границах.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Они обсудили совместную обеспокоенность по поводу военной деятельности России у границ Украины и ее жесткой риторики в отношении Украины. Они согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.

Салливан также подчеркнул непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, добавили в Белом доме.

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