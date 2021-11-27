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Ермак обсудил вопросы нацбезопасности с советником по безопасности США Салливаном

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Ермак обсудил вопросы нацбезопасности с советником по безопасности США Салливаном
Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку относительно скопления российских войск на украинских границах.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Они обсудили совместную обеспокоенность по поводу военной деятельности России у границ Украины и ее жесткой риторики в отношении Украины. Они согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.

Салливан также подчеркнул непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, добавили в Белом доме.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    зеЛох офшорный СНОВА отправил вместо себя завхоза?
    а как насчет полномочий.. ермак их получил?)
  • Светлана Науменко
    При чем завхоз-зав.канцелярии к безопасности Украины?!
  • Женя-Женя
    кто такой ермак чтобы с ним обговаривать безопасность Украины??
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