Группа молодых людей совершила нападение на бар в Киеве, полиция задержала 12 человек, начато уголовное производство. ВИДЕО

Полиция Киева начала уголовное производство по факту хулиганских действий в одном из столичных баров, задержаны 12 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом полиция Киева сообщает в Фейсбуке.

Отмечается, что вечером 26 ноября на спецлинию 102 поступило сообщение от работника бара на улице Верхний вал о том, что неизвестные совершают хулиганские действия.

"Прибыв по указанному адресу полицейские установили, что группа лиц подручными средствами разбила стекло заведения и пыталась попасть внутрь помещения. После того, как им воспрепятствовал персонал закрывшегося изнутри бара, нарушители прибегли к бегству", - говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные действия, полицейские опрашивают свидетелей, а также устанавливают обстоятельства происшествия.

"При отработке территории наряды правоохранителей по имеющимся приметам обнаружили 12 человек и доставили их в Подольское управление полиции. В настоящее время с ними общаются полицейские, устанавливающие причастность молодых людей к вышеуказанным событиям, а также мотивы их поступка", - говорится в сообщении.

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