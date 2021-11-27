Группа молодых людей совершила нападение на бар в Киеве, полиция задержала 12 человек, начато уголовное производство. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом полиция Киева сообщает в Фейсбуке.
Отмечается, что вечером 26 ноября на спецлинию 102 поступило сообщение от работника бара на улице Верхний вал о том, что неизвестные совершают хулиганские действия.
"Прибыв по указанному адресу полицейские установили, что группа лиц подручными средствами разбила стекло заведения и пыталась попасть внутрь помещения. После того, как им воспрепятствовал персонал закрывшегося изнутри бара, нарушители прибегли к бегству", - говорится в сообщении.
Проводятся первоочередные следственные действия, полицейские опрашивают свидетелей, а также устанавливают обстоятельства происшествия.
"При отработке территории наряды правоохранителей по имеющимся приметам обнаружили 12 человек и доставили их в Подольское управление полиции. В настоящее время с ними общаются полицейские, устанавливающие причастность молодых людей к вышеуказанным событиям, а также мотивы их поступка", - говорится в сообщении.
В Києві праві рознесли бар, як боротьба з наркотиками pic.twitter.com/LHkHbFE9SR— Кам’янські 25 (@huidneprodym) November 26, 2021