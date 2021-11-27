Moderna заявила о создании вакцины против нового варианта коронавируса
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Moderna.
Новый штамм включает мутации, наблюдаемые в дельта-варианте. При этом комбинация его мутаций "представляет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления природного и индуцированного вакцинами иммунитета", - отметили в компании.
"Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных возникшим в варианте "омикрон". Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает много мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", которые также присутствовали в вариантах "бета" и "дельта", - говорится в сообщении.
Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели, уточнили в пресс-службе Moderna.
Согласно ВОЗ, новый вариант имеет способность более быстрого распространения.
В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге обнаружили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19, который может оказаться более патогенным, чем другие варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и стойкость к вакцинам, и имеет больше изменений в спаечном белке, чем все остальные варианты COVID-19.