За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 45 человек, выявлено 1 630 новых случаев заболевания, - Кличко
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В Киеве за минувшие сутки выявлено 1 630 больных коронавирусом (в общей сложности 296 193), зафиксировано 45 летальных исходов (в общей сложности 7 417).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.
Так, заболели 932 женщины от 18 до 97 лет, 590 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 47 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 61 мальчик от 2 месяцев до 17 лет.
Зафиксировано 45 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7 417). Среди них: 26 женщин от 46 до 91 года, 19 мужчин от 51 до 84 лет.
В больницы столицы госпитализировали 113 больных коронавирусом и 137 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонию.
В то же время 1 262 пациентов преодолели коронавирус (в общей сложности 253 102).
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (265), Деснянском (261) и в Оболонском (233).