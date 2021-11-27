Пока известно о трех пострадавших в результате взрыва в пятиэтажке в Новой Одессе. 2 человека в шоковом состоянии, у одного - повреждение позвоночника, - ГСЧС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в телеграмме.
"По состоянию на 10:50 на 5 этаже пострадали 3 человека, спасены ГСЧС и переданы медикам (у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека находятся в шоковом состоянии). Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении .
К месту происшествия направлена кинологическая группа 3 СЦБР г. Жеребково (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники).
Как позже отметила пресс-служба ГСЧС на официальном сайте, из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.
По состоянию на 12.00 спасатели ГСЧС с помощью крана продолжают аварийно-спасательные работы по демонтажу поврежденных конструкций дома и поиску пострадавших.
Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жильцам. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Напомним, сегодня утром в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа.