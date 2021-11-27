Почти три десятилетия украинский народ страдал от спланированных голодоморов, - Эпифаний

Голодомор навсегда останется в нашей национальной памяти, а его последствия украинцы будут ощущать еще долго.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний в Фейсбуке.

Глава ПЦУ отметил, что исполнилось 100 лет с начала первого из целого ряда организованных большевиками голодоморов в Украине. Почти три десятилетия украинский народ страдал от намеренно спланированных голодоморов и их последствий, а затем еще несколько десятилетий – от лжи, молчания и запугивания за свидетельство правды о преступлениях.

"Это был не голод, это был спланированный голодомор, и не один, а по меньшей мере три. Это был геноцид в широком смысле этого слова, истребление нашего народа. А опустошенные Голодомором деревни, как вы знаете, потом заселялись переселенцами из соседней страны. Так они тогда "ломали" наш свободолюбивый народ и закрепляли свое владычество на таким образом "овладевших" землях. Из того же Кремля и сегодня продолжают отдавать приказы, которые ежедневно убивают наших братьев и сестер на Востоке Украины", - подчеркнул митрополит.

Он отметил, что Голодомор навсегда останется в нашей национальной памяти. "Его последствия все мы будем чувствовать еще долго, потому что даже те, кто пережил эту беду, имели серьезные психологические и духовные раны, непоправимую боль от потери самых родных – родителей, детей – а это не могло не повлиять на мировосприятие, поведение, характеры", - заметил владыка.

Предстоятель ПЦУ призвал помолиться за всех жертв голодоморов.

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На странице ПЦУ в Facebook отмечается, что сегодня в храмах Церкви, возле крестов и мемориалов будет звучать молитва за души жертв голодоморов в Украине.

"Голодомор был очередным средством покорения нашего народа, оружием для его физического и духовного искалечения, порабощения. Создав для крестьян бесчеловечные условия выживания, коммунистический режим стремился искоренить из душ людей христианское сознание, заставить отречься отцов, веры, языка, забыть о такой присущей нашему народу естественной искренности, благочестии, гостеприимстве, милосердии и любви к ближним", - подчеркнули в ПЦУ.

В Церкви отметили, что сегодня все украинцы и люди доброй воли в Украине и за ее пределами объединяются в памяти, которая побуждает взглянуть друг на друга и понять, насколько мы все родственны друг другу, как много нас объединяет и как важно не потерять все то, что получено такой дорогой ценой.

"Только в единстве и вместе мы способны преодолеть все испытания и найти правду, как бы глубоко ее от нас ни прятали. Каждый сегодня, произнося молитву, зажигая свечу памяти в своем окне, – живое свидетельство того, что мы не забыли. Мы – помним," - отметили в ПЦУ.

День памяти жертв голодоморов отмечается каждый год в четвертую субботу ноября.