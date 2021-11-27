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В 2021 году количество избыточных смертей от COVID-19 может превзойти прошлогодний показатель. Без учета осенней волны зафиксировано более 24 тыс. смертей, – анализ УЦЗ

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В 2021 году количество избыточных смертей от COVID-19 может превзойти прошлогодний показатель. Без учета осенней волны зафиксировано более 24 тыс. смертей, – анализ УЦЗ
В Украинском центре здравоохранения (УЦЗ) прогнозируют, что после осенней волны ковида количество избыточных смертей превысит прошлогодний показатель.

Об этом сообщила пресс-служба УЦЗ на основе анализа ситуации с COVID-19 в Украине в период с 18 по 24 ноября 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, среди госпитализированных только один человек из десяти в Украине вакцинирован.

В 2020 году было зафиксировано 33,5 тыс. избыточных смертей, из которых более 31 тыс. зафиксировали с сентября по декабрь. В 2021 году всего за девять месяцев это количество достигло 24 тыс., без учета осенней волны заболеваний.

В УЦЗ считают, что количество избыточных смертей может резко увеличиться.

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Более 90% госпитализированных и людей с подозрением на заболевание – невакцинированы во время осенней волны COVID-19, согласно данным Минздрава. Такие показатели присущи и Украине, и другим странам Европы.

Исследования свидетельствуют о том, что количество смертей в странах Европы зависит от вакцинированных, отмечают в УЦЗ. В странах с успешной вакцинальной кампанией показатель смертности от COVID-19 низкий, у аутсайдеров соответственно высокий. В то же время, аналитики УЦЗ отмечают, что на эти факторы не влияет количество заболеваний в стране.

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  • Настя Мозгова
    Для дохторов сейчас бархатный сезон. Они любой свой косяк из за тупости списывают на ковид. Кто проверит и докажет что они дибилы, которым мамочка купила диплом
  • Novik Leaks
    так может вы наконец начнете лечить людей от всего, а не только от этой ОРЗ? Люди на плановые операции третий год попасть не могут, бойцы с ветряными мельницами, мля...
  • Super Gut
    У знакомого мать лежала в больнице после химиотерапии. Буквально за пару дней до ожидаемой выписки, завезли к ней в палату какую-то кобылу с ковидом. Потом она естественно заразилась короной и позавчера умерла потому, что после химии организм был очень слабым. А вы еще спрашиваете откуда такая смертность? Из-за долпоепов врачей в том числе.
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