Жовква в Словении обсудил евроинтеграционные перспективы Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква посетил Словению и провел рабочие консультации с государственным секретарем Офиса премьер-министра Республики Словения по внешним делам и ЕС Игорем Сенчаром.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Стороны констатировали высокую динамику политического диалога между Украиной и Словенией. В этой связи отмечена важность организации в 2022 году официальных визитов в Республику Словения премьер-министра и президента Украины.

"Игорь Жовква и Игорь Сенчар обсудили результаты 23-го саммита Украина – ЕС, состоявшегося в октябре этого года в Киеве. Заместитель руководителя Офиса Президента высоко оценил результаты словенского председательства в Совете Европейского Союза и учет интересов Украины, включая продление на 2022 год санкционного" режима ЕС в отношении Российской Федерации. Он также приветствовал подписание в рамках саммита Соглашения между Украиной и Евросоюзом о Совместном авиационном пространстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что основное внимание в ходе переговоров было уделено реализации нашим государством стратегического курса на обретение полноправного членства в Европейском Союзе. В этой связи собеседники обсудили проект Декларации о европейской перспективе Украины, которая должна быть подписана в ближайшее время.

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Также Жовква подробно ознакомил Сенчара с ситуацией по безопасности на Донбассе в контексте системных нарушений режима прекращения огня и усиления Россией своего военного контингента вдоль украинско-российской границы. Заместитель руководителя Офиса Президента также проинформировал об актуальном положении дел на украинско-белорусской границе и о координации соответствующих усилий с государствами – членами ЕС.

Кроме того, стороны обсудили отдельные вопросы энергетической безопасности в регионе и использование Российской Федерацией энергетического фактора в целях давления на страны Европы.

Стороны отдельно затронули вопрос эпидемической ситуации в Украине и Словении, а также шаги правительств двух государств в контексте противодействия распространению COVID-19 и обеспечение вакцинации граждан качественной сертифицированной вакциной.

Во время визита в Словению Жовква выразил надежду, что Национальный совет Словении рассмотрит вопрос о памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.