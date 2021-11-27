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Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья. ИНФОГРАФИКА

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Все вакцины от COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Они также используются во многих других странах мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья (ЦОС).

"Вакцины спасают жизнь! Ведь они безопасны и эффективны в предотвращении тяжелого течения COVID-19, госпитализации или смерти.

Не медлите. Вакцинируйтесь уже сегодня! Адреса и контакты центров/пунктов вакцинации", - отмечают в ЦОС.

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Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья 01
Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья 02
Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья 03
Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья 04

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Топ комментарии

  • atv1204 atv
    воз - к здравоохранению не имеет никакого отношения, это опг, которое существует на деньги ротшильдов и гейтца..
    там что, практикующие врачи работают?
    воз рекомендует? пусть тогда отвечают за осложнения, смерти от прививок, пусть ответят за то, что вакцинированные от ковида - болееют и умирают от ковида..
  • Eugen Mk
    Адже вони безпечні та ефективні у запобіганні тяжкого перебігу Джерело: https://censor.net/ua/n3301979

    Тоесь заметте - никаких разговоров о меньшей заразности уже нет. А чегож тогда сегрегацию проводим по непроколотым?
  • Эразм Роттердамский 4a760266
    ген вируса до сих пор не выявлен -отсюда невозможно найти антиген а то что колят -это просто отрава для гоев за ихние деньги
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