Зеленский ответил на петицию по запрету гражданам РФ въезжать в Украину: На границе отделяют лиц из групп риска

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию активиста Сергея Стерненко к президенту Украины об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора Российской Федерации, набравшего необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Электронные петиции

Ответ президента был опубликован пресс-службой ОПУ в разделе "Электронные петиции", информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне продолжающейся российской агрессии значительное внимание к этому вопросу со стороны украинского общества вполне оправдано", - отмечает Зеленский.

По его словам, с начала агрессии Российской Федерации против Украины весной 2014 года был введен ряд мер по усилению контроля на украинско-российской границе и обеспечению национальных интересов Украины в сфере безопасности и обороны.

"В частности, в 2015 году наше государство инициировало остановку действия отдельных положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации. Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан России в Украину на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет).Соответствующее решение было принято постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2015 года № 23. В настоящее время въезд граждан России в Украину осуществляется по дипломатическим, служебным и загранпаспортам", - напоминает глава государства.

По его информации, с 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины была введена фиксация биометрических данных иностранцев, в том числе граждан России, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, включающая, среди прочего, сканирование отпечатков пальцев.

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"При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут принадлежать к группам риска, и проводят дополнительные мероприятия с целью недопущения в Украину тех, кто может быть причастен к провокационным или неправомерных действий на территории нашего государства. При наличии правовых оснований путешественникам запрещается въезд в Украину в установленном законодательством порядке", - добавляет Зеленский.

"Отдельным механизмом, эффективно используемым Украиной для безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности нашего государства со стороны отдельных граждан Российской Федерации, является применение к таким лицам специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в частности запретов въезда на территорию Украины", - утверждает президент.

Он также отметил, что, учитывая изложенное, направил петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову "с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов".