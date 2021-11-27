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В "ДНР" пенсионеров будут лишать украинской пенсии - разработали ряд мер, - правозащитник Лисянский

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В "ДНР" пенсионеров будут лишать украинской пенсии - разработали ряд мер, - правозащитник Лисянский
Пенсионеры, не снимавшие начисленное пособие НВФ "ДНР", должны подтвердить документально, что они не выезжали на территорию, подконтрольную Киеву. Если же выезжали, – то должны объяснить причину длительного отъезда.

Об этом сообщает Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".

Он объясняет, что местными чиновниками также было принято решение, согласно которому: если в течение трех месяцев банковские карты, на которые начислялась пенсия НВФ "ДНР", не использовались, то деньги аннулируются безвозвратно.

"Помимо этого "пенсионный фонд" НВФ "ДНР" планирует проверять и контролировать льготников по получению пенсии на подконтрольной территории Украины. В случае обнаружения таковых, пенсия "ДНР" также будет аннулирована", - завершает Лисянский.

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Еще одна проблема связана с так называемым "Центральным республиканским банком ДНР" – в банкоматах нет денег, а некоторые совсем отключены. Предвидя массовое недовольство, по местному ТВ сообщили, что новости о происходящем в "республике" можно почитать либо на "официальных" сайтах НВФ "ДНР", "республиканском" телевидении или соответствующих страницах "государственных органов" в социальных сетях.

Представление новостей и информирование населения на других ресурсах в НВФ "ДНР" запрещено, заключает Лисянский.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Отличная новость
  • vlasta
    Вот тут надо орков похвалить. Раз Украина не может отказать в пенсии донбанутым, то инициатива лугандонцев очень кстати. Пенсов на оккупированных территориях надо наказать, они были главные, кто ходил на референдум а потом хихикали, получая пенсию тут и там. Так что, за что боролись..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    хорошо бы.... да только там уже так присохло-отвердело, что во всем (начиная с больных ног или запора))) они винят Украину...
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