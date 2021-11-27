В ЕС считают, что новый южноафриканский вариант COVID-19 может оказаться достаточно опасным

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что обнаруженный на юге Африки новый вариант COVID-19, который назвали Omicron, представляет риск "от высокого до очень высокого".

Об этом сообщили в субботу СМИ стран Евросоюза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В своем докладе ECDC отмечает, что "для стран ЕС и Европейского экономического пространства (включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. - Ред.) общий уровень риска, связанного с вариантом Omicron SARS-CoV-2, оценивается от высокого до очень высокого".

Ранее СМИ сообщали, что, кроме ЮАР, Omicron обнаружен в Малави. Случай заражения этим штаммом COVID-19 зарегистрирован в Израиле у человека, прилетевшего из Малави. Зафиксированы случаи заражения вариантом Omicron в Гонконге и Бельгии.

В субботу нидерландские власти объявили, что 61 пассажир, прибывший двумя рейсами из Южной Африки в Амстердам, сдал положительные тесты на COVID-19. Зараженных пассажиров поместили на карантин в гостиницу вблизи аэропорта Схипгол. В первых сообщениях не уточняется, идет ли речь о заражении вариантом Omicron. Продолжаются соответствующие исследования.

Ряд стран ограничили или приостановили воздушное сообщение с югом Африки.

В пятницу Европейская комиссия предложила странам Евросоюза временно прервать авиасообщение с некоторыми южноафриканскими странами из-за обнаружения там нового штамма коронавируса COVID-19. С таким предложением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляен.

"Мы знаем, что мутации могут привести к распространению более тяжелых разновидностей вируса, и он может распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Сейчас важно, чтобы мы все в Европе действовали очень быстро, решительно и единым фронтом. Еврокомиссия сегодня предложила странам-членам задействовать опцию экстренного разрыва авиасообщения со странами юга Африки и другими странами, чтобы ограничить распространение новой мутации", - сказала она журналистам в Брюсселе.

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"Все авиаперелеты в эти страны должны быть приостановлены. Их надо приостановить до тех пор, пока у нас не появится ясное понимание опасности, которую представляет этот новый вариант. Путешественники, которые возвращаются из этих регионов, должны будут соблюдать строгие правила карантина", - добавила фон дер Ляен.

Фон дер Ляен снова призвала европейцев, не сделавших прививку от коронавируса, сделать это как можно быстрее.