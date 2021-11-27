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Администрация Байдена рассматривает два сценария на случай вторжения РФ в Украину, - The Wall Street Journal

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Администрация Байдена рассматривает два сценария на случай вторжения РФ в Украину, - The Wall Street Journal
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае нападения РФ на Украину. Они предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории ЕС.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как информирует издание, два варианта предусматривают в случае вторжения РФ в Украину следующие действия:

С одной стороны, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств противовоздушной обороны и другой военной помощи, а также расширения санкций против России.

Второй вариант предполагает, что США пойдет по пути "снижения риска конфронтации с Москвой", в том числе посредством ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе (в издании отмечают, что такие учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ).

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Топ комментарии

  • napalm
    "...Другий варіант передбачає, що США піде шляхом"зниження ризику конфронтації з Москвою", в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань..."

    Кошмар.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7

    Ну "очень жёстко" Байден собирается реагировать на агрессию Мордора в Украине - уменьшить количество учений в Европе, чтобы не провоцировать Хуйла.
    Вместо того чтобы разместить подразделения военных США на территории Украины, чтобы Хуйло даже не думало сунуться дальше чем есть сейчас, власти США будут умиротворять агрессора?!
  • Plushka
    Офигенные сценарии,особенно второй
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