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Полный цикл вакцинации прошли 563 тыс. учителей, - Шкарлет

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Полный цикл вакцинации прошли 563 тыс. учителей, - Шкарлет
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил об обновленной статистике вакцинации против COVID-19 среди педагогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН, со ссылкой на телеграмм Шкарлета.

"По крайней мере, одной дозой вакцинировано 96,5% работников учреждений общего среднего образования, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс., или 86,4% от общего количества (22 ноября было 84,5%)", - отметил Сергей Шкарлетт. .

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования:

Луганская область – 94,3%;

Сумская – 93,9%

Донецкая – 93,8%;

Черкасская – 93,7%;

Харьковская – 93,5%

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В Киеве за последние несколько дней уровень вакцинирования работников школ двумя дозами вакцины против COVID-19 увеличился на 1,7% (22 ноября было 86%).

Дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в красной зоне (22 ноября было 1,7 тыс. школ).

Также Министр образования и науки сообщил, что есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников УОСО. Больше всего таких в Ровенской и Киевскойобластях – 384 и 281 человек соответственно.

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  • Петр Дибров 4c656e43
    Третья мировая началась! Биологическая, необъявленная, элиты против народа!
  • ПанСан
    Теперь, после "обнаружения" нового, ботсванског, пугала Чморлет предложит ревакцинировать учителей? Лишних пару раз не помешает? Да и для победной статистики хорошо. МВФ и ВБР будут довольны.
  • Игорь Монахов
    Звонил приятель с Германии - больницы забиты в основном ужаленными... так что активнее пипеточники заливаем в себя бустер !!!
    Премьер Израиля - о новом штамме коронавируса: страна на грани чрезвычайной ситуации. Напомню - все трижды привиты.
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