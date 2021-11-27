"Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Мы не уверены, что это просто блеф", - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о стягивании "тысяч российских солдат" к границе с Украиной и призвал Москву к деэскалации. В то же время он отметил, что Альянс по-прежнему открыт для взаимодействия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

"Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Это и военная техника, в часности танки, артиллерия и беспилотники, а также сухопутные войска. Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия раньше уже применяла силу против своих соседей. Поэтому мы не уверены, что это просто блеф", - заявил Столтенберг.

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По словам лидера Североатлантического альянса, они готовы оказывать Украине "политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла оградить себя от агрессии".