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"Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Мы не уверены, что это просто блеф", - Столтенберг

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"Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Мы не уверены, что это просто блеф", - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о стягивании "тысяч российских солдат" к границе с Украиной и призвал Москву к деэскалации. В то же время он отметил, что Альянс по-прежнему открыт для взаимодействия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

"Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Это и военная техника, в часности танки, артиллерия и беспилотники, а также сухопутные войска. Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия раньше уже применяла силу против своих соседей. Поэтому мы не уверены, что это просто блеф", - заявил Столтенберг.

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По словам лидера Североатлантического альянса, они готовы оказывать Украине "политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла оградить себя от агрессии".

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Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    Переляканорозлючена істота на пресмарафоні приписує собі з Єрмаком ,як заслуги співучасть США у тиску на Рашистляндію , НЕ ОБМОВИВШИСЬ НІ РАЗУ ЯК ПРО АГРЕСОРА ПРО САМУ РАШИСТЛЯНДІЮ
  • kelman muksat
    может пора уже не языком трепать ?
  • oleg1966
    1998 год, Киев, сборные Украины и рф. 23 года, ничего не изменилось.
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