С начала суток российские оккупанты 4 раза открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".
В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
Вблизи Пивденного русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий неприятеля нет".