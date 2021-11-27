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Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Великобритании

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Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Великобритании
В Великобритании подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Оба они связаны между собой и с поездками в Южную Африку.

Об этом министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Нам стало известно о двух случаях инфицирования штаммом "Омикрон" в Великобритании. Эти случаи связаны между собой и с поездками в Южную Африку. Сейчас эти два человека находятся на самоизоляции со своими семьями, продолжаются дальнейшие тестирования и отслеживание контактов", - отметил Джавид.

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Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Великобританию из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Королевства Эсватини (Свазиленда) и Зимбабве будут прекращены с полудня 26 ноября из-за нового штамма COVID-19.

Он отметил, что шесть этих стран будут внесены в "красный" список. Все граждане и жители Великобритании, а также Ирландии, прибывающие домой из этих пунктов отправления, должны пройти 10-дневный гостиничный карантин за свой счет.

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"UKHSA (Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства. - Ред.) изучает новый штамм вируса. Нужно больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности", - сказал Джавид, добавив, что вариант, обнаруженный в Южной Африке, "может передаваться более активно", чем штамм "Дельта", и что "вакцины, которые мы имеем сейчас, могут быть менее эффективными".

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Топ комментарии

  • Vedana
    Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову (с)
    Тепер нагнітатимуть істерику за цей, дельта вже не вставляє.

    Якщо він - найнебезпечніший, як повідомляли вчора, і воозка скликала через це екстрене збіговисько, то вже мали б бути сотні тисяч заражених і з них - половина трупів. Я - не людожер і не фахівець - як, до речі, фактично всі "борці", але якщо мислити логічно (чого якраз бракує "борцям") то саме такий висновок випливає.

    Знайшли 10 людей на цілий світ і тепер тріщатимуть 24/7, бо піпл розслабився і готується до Різдва та Нового Року.
  • Женя-Женя
    пфайзер с модерной радостно потирают потные ручонки! миру нужно больше вакцин, поновее и побустернее
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