Взрыв в пятиэтажке на Николаевщине: сообщается о двух умерших

Обнаружены пять пострадавших вследствие взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области. Два человека скончались.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской облгосадминистрации, по предварительной информации, пожилой мужчина, эвакуированный из соседнего подъезда, умер от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.

По данным облуправления ГСЧС, в ходе демонтажа разрушенных элементов дома в квартире на четвертом этаже спасатели обнаружили женщину в бессознательном состоянии. В 16:46 из дома с помощью лебедки спасатели ее спустили. Медики констатировали смерть. По словам представителей полиции, это жительница квартиры, в которой утром произошел взрыв.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на слова Новоодесского городского головы Александра Полякова, в доме проживало 54 человека.

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На пятом этаже пострадали три человека. Спасатели передали их медикам (у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, у двух других людей – шоковое состояние). Заместитель главного врача Новоодесской центральной районной больницы Елена Косенчук рассказала корреспондентам, что мужчину с открытым переломом руки и его жену медики отвезли в Николаев в больницу скорой медицинской помощи.

По словам Александра Полякова, в доме полностью разрушены четыре квартиры. Сколько всего повреждено жилья, пока не известно. Пострадавших планируют расселить в общежитии аграрного лицея.

Напомним, утром 27 ноября в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. По состоянию на 10:50 на 5 этаже пострадали 3 человека, спасенные ГСЧС и переданные медикам (у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека находятся в шоковом состоянии).

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