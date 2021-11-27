Для Великобритании очень важно, чтобы Украина стала энергонезависимой, особенно от поставок российского газа, - посол Симмонс

Великобритания в ближайшем будущем не будет вводить дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Великобритании понимают, что РФ может попытаться ослабить Украину и уже пытается это сделать многими способами.

"Это не только о военной силе, но и о поставках энергоносителей. И именно поэтому мы обеспокоены "Северным потоком-2", мы с самого начала предлагали отказаться от развития этого газопровода потому, что видели, как легко его можно использовать как оружие", - сказала Симмонс.

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Дипломат отметила, что Великобритания вряд ли будет вводить санкции против трубопровода в ближайшее время, так как их нужно использовать осторожно, учитывая обстоятельства.

При этом Мелинда Симмонс заверила, что для Великобритании очень важно, чтобы Украина стала энергонезависимой, особенно от поставок российского газа.

Посол считает, что для этого западные партнеры должны инвестировать в "зеленую" энергетику, что может помочь Украине в долгосрочной перспективе.

"Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, "зеленого" водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями", – рассказала Симмонс.

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