Политика РФ на нашей земле - не что иное, как геноцид граждан Украины, - Денисова

Сегодня Украина снова борется с попытками разрушения украинской независимости: военной агрессией и оккупацией большой части территории суверенного государства.

Об этом в День памяти жертв голодоморов заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что миллионы невинных жертв голодоморов являются постоянным напоминанием об угрозе режимов, попирающих права и свободы человека.

"Тоталитарная коммунистическая власть сознательно пошла на преступление против человечности и пыталась уничтожить украинцев как нацию, искоренить наш язык и культуру. Мы продолжаем отстаивать свои права и свободы своих граждан, ведь политика РФ на нашей земле – это не что иное, как геноцид граждан Украины, уничтожение их этнического и национального духа", - отметила Денисова.

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Она добавила, что Украина и весь мир должны помнить страшную цену, которую заплатил наш народ в 1932-1933 годах, чтобы трагедия никогда не повторилась.