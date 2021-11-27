Почти по всей Украине ожидается сильный туман, видимость 200-500 м, - Укргидрометцентр

Ночью и утром 28 ноября в северных, большинстве западных, центральных и южных областях ожидается туман.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.

Уточняется, что видимость 200-500 м, а это – первый уровень опасности, желтый.

Также завтра и послезавтра в Закарпатской области ожидается повышение уровня воды в реках.

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"28-29 ноября на реках Закарпатской области вследствие ожидаемых осадков будет наблюдаться повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижнем течении р. Боржава до 2,0 м над уровнями на 8:00 27 ноября в пределах коренных берегов, без негативных последствий", - говорится в сообщении.