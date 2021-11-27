Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в доме на Николаевщине

По факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе полиция открыла уголовное производство.

Происшествие квалифицировали по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В рамках досудебного расследования стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, утром 27 ноября в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. Частично разрушены 4 и 5 этажи. Обнаружены пять пострадавших, двое из них умерли.

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