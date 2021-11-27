Богдан обвинил Зеленского во лжи, в частности о Бутусове, Рябошапке и Бурбе
Такое заявление в Facebook сделал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.
"Меня вчера вспомнил в очень негативном контексте Величайший Лидер нации, который в течение интервью 74 раза напомнил обществу, что именно Он Верховный Главнокомандующий и Президент Украины!!!
Однако такое высокое звание не позволяет Вам, достопочтенный Владимир Александрович, врать, потому что то, что Вам можно было в "95 Квартале", не подходит Верховному Главнокомандующему, Президенту Украины, которого избрал народ Украины.
Поэтому вынужден ответить:
- Вы соврали, что я приводил к Вам Юрия Бутусова (его привел к Вам покойный Сергей Нижний);
- Вы соврали, что Рябошапка Руслан был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не был адвокатом, в этом случае адвокатом был я);
- Вы соврали, что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана);
Кроме этого, Вы соврали еще 100 500 раз", - говорит Богдан.