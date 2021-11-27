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В Великобритании из-за нового штамма коронавируса ужесточают карантинные ограничения

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В Великобритании из-за нового штамма коронавируса ужесточают карантинные ограничения
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил въезда в страну в связи с распространением штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Премьер пояснил, что не намерен ограничивать путешествия, однако при въезде в Великобританию всем людям, включая вакцинированных, нужно будет сдать тест на коронавирус и самоизолироваться до получения отрицательного результата теста, отмечают британские СМИ.

Кроме того, в транспорте и магазинах станет обязательным ношение масок. Джонсон подчеркнул, что это временные меры.

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Также он заявил, что власти пересмотрят позицию по "бустерным" дозам вакцины, чтобы предоставить дополнительную защиту от вируса большему числу британцев.

Говоря о новом штамме, он предположил, что существующие вакцины дают от него определённую защиту.

"Мы не знаем, насколько вакцины будут эффективны против нового штамма. Но у нас есть веские причины считать, что вакцины дадут, как минимум, какой-то уровень защиты", - сказал британский премьер.

Напомним, 27 ноября в Великобритании зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

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Топ комментарии

  • cimbitep
    похоже совсем скоро все чатлане с зелеными штанами сертификатами опять будут разжалованы в пацаков.
  • Игорь Монахов
    Главный инфекционист США прогнозирует «практически без вариантов» повсеместное распространение нового штамма «омикрон» !? ..
    - та ни такой он уже и новый !!! он в планах вспышки стоял в ВОЗ только на следующий год... видать спешат.. (кста - кто сомневается зайдите на сайт ВОЗа и посмотрите - там все есть с графиками, датами, названиями штаммов)
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ця маяня буде безперервна доти доки суспільство не усвідомить, що ковід аж нія не чума 21-го сторіччя, що він такий самий як іншв ГРВІ і нічим не різниця від них, що лікувати його можливо як всі інші подібні ГРВІ, що вакцини аж ніяк не панацея і від них більше шкоди ніж користі. Ось коли людство це усвідомить і почне діяти згідно цього усвідомленя, то тільки тоді отримаєм позитивний результат та почемо виходити з цієї прикрої ситуації. Та тільки чи буде політична воля для цього бозна. Я сподіваюсь що таки буде.
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