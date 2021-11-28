Преступления Голодомора слишком долго скрывали от мира, каждый из нас ответственен за то, чтобы теперь не допустить забвения, - Трюдо

Премьер-министр Канады в День памяти жертв Голодомора призвал сограждан вспомнить о значительном вкладе украинской диаспоры в укрепление страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Слишком долго массовые преступления Голодомора скрывали от мира и отрицали. Сейчас каждый из нас ответственен за то, чтобы не допустить забвения этой темной страницы истории и продолжать борьбу за права человека и демократию, когда они находятся под угрозой", - сказал Джастин Трюдо по случаю Дня памяти жертв Голодомора.

Он подчеркнул, что организованный Сталиным Голодомор имел целью установить полный контроль над Украиной, сломать волю людей и стереть их идентичность, однако украинцы выстояли.

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"Выносливость украинского народа, сохранение своей культуры, языка и идентичности является подтверждением его мужества и силы", - отметил глава правительства Канады.

Трюдо призвал сограждан почтить жертв Голодомора и вспомнить о значительном вкладе украинских канадцев в укрепление страны. "Я также подтверждаю непреклонную преданность Канады суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины", - подытожил премьер-министр.

Как сообщалось, Канада стала первым государством после Украины, признавшим Голодомор актом геноцида украинцев - еще в 2008 году. С тех пор в Канаде на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодомора.

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