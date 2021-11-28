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Преступления Голодомора слишком долго скрывали от мира, каждый из нас ответственен за то, чтобы теперь не допустить забвения, - Трюдо

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Преступления Голодомора слишком долго скрывали от мира, каждый из нас ответственен за то, чтобы теперь не допустить забвения, - Трюдо
Премьер-министр Канады в День памяти жертв Голодомора призвал сограждан вспомнить о значительном вкладе украинской диаспоры в укрепление страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Слишком долго массовые преступления Голодомора скрывали от мира и отрицали. Сейчас каждый из нас ответственен за то, чтобы не допустить забвения этой темной страницы истории и продолжать борьбу за права человека и демократию, когда они находятся под угрозой", - сказал Джастин Трюдо по случаю Дня памяти жертв Голодомора.

Он подчеркнул, что организованный Сталиным Голодомор имел целью установить полный контроль над Украиной, сломать волю людей и стереть их идентичность, однако украинцы выстояли.

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"Выносливость украинского народа, сохранение своей культуры, языка и идентичности является подтверждением его мужества и силы", - отметил глава правительства Канады.

Трюдо призвал сограждан почтить жертв Голодомора и вспомнить о значительном вкладе украинских канадцев в укрепление страны. "Я также подтверждаю непреклонную преданность Канады суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины", - подытожил премьер-министр.

Как сообщалось, Канада стала первым государством после Украины, признавшим Голодомор актом геноцида украинцев - еще в 2008 году. С тех пор в Канаде на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодомора.

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Топ комментарии

  • Vedana
    Заберіть, будь ласка, смайлик.
    Бо це зовсім не веселе.
  • Sophia-Maria Duglass
    Привет , Ведана. Спасибо украинской диаспоре за поддержку.
  • Святослав Сагайдачный
    Президенти они все разные. Вот продажный кремлёвский холуй кровавый ЗЕК - Иуда Янук...: «Признавать Голодомор как факт геноцида к какому-то народу неправильно и несправедливо» Об этом московский резидент прихвостень как президент Украины заявил, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге и ему яростно рукоплескала вся делегация вражеской Украине фашисткой паРаши. По заявлению этого лютого врага Украины Голодомор якобы был общей трагедией народов кровавого ссср. И несмотря на то что до этого 28 ноября 2006 г. Верховная Рада приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 г. в Украине», который гласит: «Голодомор в Украине в начале 30-х г. XX века является геноцидом украинского народа», а его вторая статья отмечает: «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 г. в Украине признается надругательством над памятью жертв миллионов украинцев искусственного Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным». И первым кто начал отрицать Голодомор в оккупированной кремлём Украине ( УНР) как геноцид украинского народа этот ...резидент кремля проклятый ЗЕК - Иуда. После такого выступления этого продажного холуя паРаши 28 апреля 2010 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приостановила признание Голодомора в кровавой тюрьме народов ссср 1930-х г. геноцидом украинского народа....
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