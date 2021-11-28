За прошедшие сутки войска РФ 5 раз открывали огонь. Враг стрелял из 120-мм минометов и дистанционно минировал местность возле Золотого-4, - ООС

За прошедшие сутки, 27 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, три из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.

Как отмечается, в направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Вблизи ПИвденного русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

"В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, недалеко от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Новолуганского враг обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - подчеркивают в штабе.

Сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте также: Украинский воин погиб в результате российских обстрелов, - пресс-центр ОС

По данным штаба, по состоянию на 7 часов утра, 28 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.