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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 400 человек, зафиксировано 7 483 новых случая заражения, более 10 тыс. человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 400 человек, зафиксировано 7 483 новых случая заражения, более 10 тыс. человек выздоровели
За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7483 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ

Как отмечается, также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 3 456 человек;
  • летальных исходов – 400;
  • поправилось – 10 270 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 422 023 человека;
  • поправилось – 2 910 237 человек;
  • летальных исходов – 85 117;
  • проведено ПЦР-тестировань – 15 819 249.

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 400 человек, зафиксировано 7 483 новых случая заражения, более 10 тыс. человек выздоровели 01

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Топ комментарии

  • Альфред Соломонович
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  • Олег Розгонов
    Мне кажется, что ты не очень умный. Всегда изолировали больных, а не невакцинированных. До ковида. Тебе похоже вакцину вкололи в голову с размаху несколько раз
  • piligrim
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