В Украине за сутки от COVID-19 умерли 400 человек, зафиксировано 7 483 новых случая заражения, более 10 тыс. человек выздоровели
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За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7483 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ
Как отмечается, также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 456 человек;
- летальных исходов – 400;
- поправилось – 10 270 человек.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 422 023 человека;
- поправилось – 2 910 237 человек;
- летальных исходов – 85 117;
- проведено ПЦР-тестировань – 15 819 249.