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Россия стремится к провалу Минских соглашений. Это развязало бы ей руки и дало большую свободу действий, - Кулеба

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Россия стремится к провалу Минских соглашений. Это развязало бы ей руки и дало большую свободу действий, - Кулеба
Россия стремится провалить Минские договоренности. Таким образом, Москва хочет обеспечить себе свободу действий.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что Россия постоянно требует, чтобы Украина не нарушала Минские договоренности, однако на самом деле Россия делает все, чтобы эти договоренности не приносили пользу.

"Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую роскошь", - заявил Кулеба.

Он отметил, что "существует только одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне".

"К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы может побуждать нас к военному удару", - сказал министр.

Читайте также: Украина призывает международных партнеров работать над комплексным пакетом сдерживания России от дальнейшей агрессии, - Кулеба

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Ідіот - це ТИ!!! Бо саме Мінські угоди (підписані у найважчий для України час) зв"язали по руках і ногах Росію і зупинили її наступ на Донбасі та переростання війни у відкриту повномасштабну фазу! Після підписання цих угод (якби Росія пішла у наступ) вона-б офіційно заявила про війну проти України і визнала (де-факто) себе "учасником конфлікту" і "агресором" А у нас і армії на той час не було і російські війська окупували без надлишкових зусиль мінімум половину України! А так - користуючись передишкою , ми відновили армію , розвернули вітчизняний ВПК , отримали матеріальну , грошову та дипломатичну підтримку Заходу
    І не вина Порошенка , а біда що він зміг справиться з зовнішніми ворогами , але не дав ладу з "внутрішніми ДЛБЙБМи", до яких можна віднести і тебе (якщо ти не звичайний лахтинський провокатор)
  • abc123
    стоять, Казбек! Так их же подписал праклятыйпарашенка!
  • Aleks Wav
    Угоди підписані Порохом- добрі,а от доповнення підписані зрадником Зеленским - дійсно зрадницьки!

    І тільки московія не бажає виконувати Мінськи,підписані Порошенко.
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