Два больших десантных корабля Балтийского флота РФ зафиксированы в Средиземном море, - журналист Клименко

Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что в Средиземном море зафиксировано 2 больших десантных корабля Балтийского флота РФ - БДК "Королев" (130) и БДК "Минск" (127).

Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"5 дней назад они были у северо-восточного побережья Алжира. Если никуда не заходили – скоро можем увидеть их в Черном море. Там что-то примерно 1500 миль или чуть больше – это 5-7 дней", - отмечает он.

Клименко также напоминает, что во время апрельского обострения 2021 года в Черное море заходили 4 БДК: 2 Северного флота и 2 Балтийского флота РФ. Находились в Черном море с 17.04.2021 по 07-11.07.2021.

"Кроме того, есть сообщения, что все атомные подлодки Тихоокеанского флота РФ с базы в Вилючинске (Камчатка) несколько дней назад экстренно вышли в море. Повышение ставок продолжается", - добавил он.

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