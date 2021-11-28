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Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Германии и Италии

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Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Германии и Италии
Врачи в Италии и ФРГ сообщили в субботу об обнаружении пациентов с новым штаммом коронавируса "омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По сообщению итальянского телевидения, в Италии новый тип вируса обнаружили у вакцинированного от COVID-19 жителя региона Кампания. Недавно он посетил Мозамбик, а когда вернулся на родину, – получил положительный тест на "омикрон".

В ФРГ два пациента с новым штаммом, по сообщению европейских СМИ, обнаружены в Баварии. Ранее сообщалось, что штамм, вероятно, нашли и в земле Гессен.

Напомним, впервые "омикрон" был зафиксирован на юге Африки.

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  • Zemer
    В Италии и ФРГ омикрон, а во Франции уже есть вирус под названием о Макрон
  • Папєрєднік
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  • Garry Grant
    Какого хрена шляются по миру? Да ещё в Африку. Сиди у себя там в Германии-сосиски жри.
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