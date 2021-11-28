Кулеба рассказал о трех элементах сдерживания агрессии РФ: Россия дважды подумает, прежде чем заплатить эту цену
Об этом глава МИД Украины заявил в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Речь идет о гораздо большем, чем просто словесная поддержка. Это стратегия сдерживания, состоящая из трех элементов. Первый – уже прозвучал четкий политический сигнал. Второй – серия санкций или других ограничительных мер. Москва знает, что Запад готовит санкции. И вы дважды подумаете, прежде чем заплатить эту цену. Третий элемент – военная поддержка", – пояснил министр.
При этом он заверил, что вооружение украинской армии иностранными партнерами не приведет к эскалации конфликта.
"Россия хочет, чтобы Украина оставалась слабой. Тот, кто отвергает военное и оборонное сотрудничество с нами, укрепит эту позицию. Однако мы ведем очень активный обмен с разными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие, чтобы мы могли лучше защищаться", – отметил Кулеба.
По его словам, Украина уже заключила контракты на поставку военной техники с несколькими странами Европы.