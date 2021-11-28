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Кулеба рассказал о трех элементах сдерживания агрессии РФ: Россия дважды подумает, прежде чем заплатить эту цену

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Кулеба рассказал о трех элементах сдерживания агрессии РФ: Россия дважды подумает, прежде чем заплатить эту цену
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что существует три элемента сдерживания агрессии Российской Федерации союзниками Украины. Киев активно сотрудничает с западными партнерами.

Об этом глава МИД Украины заявил в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Речь идет о гораздо большем, чем просто словесная поддержка. Это стратегия сдерживания, состоящая из трех элементов. Первый – уже прозвучал четкий политический сигнал. Второй – серия санкций или других ограничительных мер. Москва знает, что Запад готовит санкции. И вы дважды подумаете, прежде чем заплатить эту цену. Третий элемент – военная поддержка", – пояснил министр.

При этом он заверил, что вооружение украинской армии иностранными партнерами не приведет к эскалации конфликта.

"Россия хочет, чтобы Украина оставалась слабой. Тот, кто отвергает военное и оборонное сотрудничество с нами, укрепит эту позицию. Однако мы ведем очень активный обмен с разными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие, чтобы мы могли лучше защищаться", – отметил Кулеба.

По его словам, Украина уже заключила контракты на поставку военной техники с несколькими странами Европы.

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Топ комментарии

  • Михаил 9b8cd9a5
    Кулеба,хочу тебя огорчить.россия никогда не думает о цене,она просто её платит своим пушечным мясом.А потом по всем углам кричит:-" Это наша земля,мы тут кровь проливали". Вы там не пугалками занимайтесь, а к войне готовьтесь.
  • Zelya Vsyo
    Есть 4-й элемент сдерживания }{уйла: Зеля с Дерьмаком летят в вертолёте всех бАмбить.
    С бутербродами, цыганами и медведями, или без них. А какая разница?
  • юрий П cf937564
    ситуация с роССией напоминает мне ситуацию из детства.
    все проходили через это,когда в школе кто то пытался стать лидером и старался подчинить себе,как на его взгляд,слабого. и тут не помогало ничего,ни вызо родителей хулигана,ни даже педсовет...помогало одно-драться! и драться так,чтобы больше у визиви не было желания повторить.
    во всяком случае у меня было так. я не стремился к лидерству,но дрался до упора,при необходимости,к тому же я вырос в неблагополучном районе,где гопников хватало,поэтому закалка была.
    роССия это гопник. тут не помогут ни санкции,ни прочяя херь!

    тут надо только драться,до упора! именно такого развития событий боится роССия. потому что гопник всегда берёт нахрапом,но получив внушительный ответ,в виде разитого *****,больше не сунется!
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