За прошлые сутки в Украине вакцинировано от коронавируса почти 140 тыс. человек, - Минздрав

За сутки 27 ноября в Украине 139 476 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы – 96 123 человека. Отметили в профильном министерстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу - 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 904 799 человек. Всего проведено 24 194 260 прививок", - отметили в профильном министерстве.

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