За сутки от COVID-19 в Киеве умер 31 человек, выявлено 549 новых случаев заболевания, - Кличко
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В Киеве за минувшие сутки выявлено 549 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 296 742), зафиксирован 31 летальный случай (в общей сложности 7 448).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.
Так, заболела 331 женщина в возрасте от 18 до 96 лет, 181 мужчина в возрасте от 18 до 95 лет, 17 девочек от 18 дней до 16 лет и 20 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.
Зафиксирован 31 летальный случай от вируса (всего 7448). Среди них: 11 женщин от 58 до 87 лет, 20 мужчин от 52 до 95 лет.
В больницы столицы госпитализировали 64 больных коронавирусом и 170 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонию.
В то же время, 281 человек преодолел коронавирус (в общей сложности 253 383)
Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Днепровском (114), Дарницком (98) и Святошинском (57).