Новый штамм COVID-19 "омикрон": странам ЕС рекомендуют рассмотреть возможность бустерной вакцинации
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Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний заявил, что новый штамм коронавируса Omicron, возможно, более устойчив к вакцинам. Этот вид вируса может быстрее распространиться.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы европейского центра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Эксперты рекомендуют:
избегать поездок в районы, где обнаружены случаи заражения;
расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;
странам Евросоюза – рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем прививать взрослых в возрасте от 18 лет).