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Новый штамм COVID-19 "омикрон": странам ЕС рекомендуют рассмотреть возможность бустерной вакцинации

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Новый штамм COVID-19 "омикрон": странам ЕС рекомендуют рассмотреть возможность бустерной вакцинации
Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний заявил, что новый штамм коронавируса Omicron, возможно, более устойчив к вакцинам. Этот вид вируса может быстрее распространиться.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы европейского центра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Эксперты рекомендуют:

избегать поездок в районы, где обнаружены случаи заражения;

расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;

странам Евросоюза – рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем прививать взрослых в возрасте от 18 лет).

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Топ комментарии

  • Павло Дудра
    Valeriy | 28 Листопада, 2021 at 11:10

    "«Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Мы спокойны и верим, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никаких оснований бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе…»."
  • vitaliymkua
    Ну нарешті! Бо вже зачекалися!
  • viktor gugo
    Протесты будут только усиливаться, так как многие из тех кого вынудили сделать прививки (работа и др.) сейчас себя чувствуют конкретно лохами, так как приходит понимание, что прививки нужно будет постоянно делать! По этому люди и привитые и не привитые будут все больше не довольны. Мягко говоря. Нельзя принуждать к медицинским процедурам, люди это люди!✊
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