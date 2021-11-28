Новый штамм COVID-19 "омикрон": странам ЕС рекомендуют рассмотреть возможность бустерной вакцинации

Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний заявил, что новый штамм коронавируса Omicron, возможно, более устойчив к вакцинам. Этот вид вируса может быстрее распространиться.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы европейского центра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Эксперты рекомендуют:

избегать поездок в районы, где обнаружены случаи заражения;

расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;

странам Евросоюза – рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем прививать взрослых в возрасте от 18 лет).

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