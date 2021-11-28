Украина подписала договоренности с ЕБРР на сумму 300 млн евро, которые будут направлены на энергомодернизацию бюджетных учреждений, - Шмыгаль

Украина подписала договоренности с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 300 млн. евро, которые будут направлены на энергомодернизацию бюджетных учреждений.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в следующем году в рамках программы президента "Большая стройка" планируется начать реализацию масштабной программы тепломодернизации.

"Это позволит действительно повысить энергонезависимость нашего государства, а также экономить около 1,5 млрд. долларов на энергоресурсах ежегодно. Мы уже подписали договоренности с ЕБРР на сумму 300 млн. евро, которые будут направлены на энергомодернизацию бюджетных учреждений", - написал Шмыгаль.

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Он также добавил, что правительство на этой неделе согласовало привлечение средств от Германии в сумме более 25 млн евро, которые будут направлены на внедрение мер по энергоэффективности в Запорожье и Житомире.