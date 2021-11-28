Заявляя о госперевороте, Зеленский копирует Путина и Лукашенко, - Илларионов

Заявление президента Владимира Зеленского о подготовке в Украине госпереворота – это плагиат. Ранее подобные заявления делали президент России Владимир Путин и захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов, передает Цензор.НЕТ.

"Плагиат – это заимствование у других. Вспоминаю 2003 год в России, когда нам тоже рассказывал Владимир Путин о том, что Михаил Ходорковский готовит государственный переворот. За этим были ответные шаги – арест Ходорковского, арест других сотрудников ЮКОСа, разгром ЮКОСа. Мы все это хорошо помним. А в этом году в апреле Александр Лукашенко заявлял о том, что предотвратили государственный переворот, организованный, в котором принимали участие целый белорусский блогер и целый белорусский адвокат. Они также были арестованы ФСБ и отправлены в Беларусь", - напомнил Илларионов.

По его мнению, заявление президента Украины – "это полное копирование того, что сделали перед этим Путин и Лукашенко".

"Меня волнует вопрос: а следующие шаги Владимир Зеленский сделает такие же, как сделали Путин и Лукашенко? Это еще одно подтверждение того направления, которое зачем-то взял президент Украины, с которыми, кажется, он утверждал, что имеет совсем другие отношения", - подчеркнул он.

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