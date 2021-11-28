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Янукович не обжаловал постановление об отстранении его от должности, - представитель ВР в КСУ Совгиря

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Янукович не обжаловал постановление об отстранении его от должности, - представитель ВР в КСУ Совгиря
Экс-президент Украины Виктор Янукович не обжаловал постановление об отстранении его от должности, соответствующий иск не поступал в Окружной административный суд Киева.

Об этом народный депутат от "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющимся официальным сведениям, такой иск пока не поступал в суд", – сообщает она.

Кроме того, парламентарий указывает на то, что законность решений Верховной Рады может обжаловаться только в Верховной Раде, а соответствие их конституции – в Конституционном суде. При этом, по ее данным, в КСУ также никаких конституционных представлений по этому вопросу не поступало.

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Также Кодекс административного судопроизводства запрещает меры по обеспечению иска по делам об обжаловании актов парламента.

"В-третьих, Кодексом предусмотрен 6-месячный срок на обжалование такого постановления в суде со дня его принятия, поэтому открытие производства по этому иску с таким экстраординарно значительным пропуском срока на его представление в суд было бы грубым нарушением закона", - подчеркнула Совгиря.

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Янукович не обжаловал постановление об отстранении его от должности, - представитель ВР в КСУ Совгиря 01

Ранее пресс-секретарь Виктора Януковича Юрий Кирасир заявил, что адвокаты беглого экс-президента обжалуют в Окружном административном суде Киева постановление Верховной Рады о его самоустранении с должности главы страны.

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Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    ."... відповідність їх конституції - Конституційний суд "

    Взагалі-то, слово "Конституція" треба писати з великої букви.
  • Alex Fomenko
    Какое отстранение. Он сбежал просто.
  • Muron
    -Скажите, Моня, в Крыму таки бил рэфэрэндум?
    -Бил.
    -И шо результаты?
    -97% за присоединение к России.
    -И почему эти 97% таки хотели присоединиться к России?
    -Потому что их притесняли остальные 3%.
    -Да шо ви говорите?!
    А ви шо, сомневаетесь? Таки ви не сомневайтесь. Вот в России тоже много русских, а таки все беды у них из-за евреев
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