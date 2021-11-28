Кулеба о новом правительстве Германии: Будем работать над устранением угроз от "Северного потока-2"
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кулебы, Украина приветствует заключение коалиционного соглашения в Германии и ценит факт, что в документе говорится о территориальной целостности и суверенитете Украины и ее европейской интеграции.
Кроме того, он отметил, что важен четкий посыл в коалиционном соглашении для России: прекратить дестабилизационную деятельность в Украине и найти политическое решение.
В то же время Украина хотела бы увидеть "более сильную позицию, когда речь идет о геополитических энергетических проектах в Европе".
Он отметил, что Украина будет работать с новым правительством Германии "над устранением угроз, которые "Северный поток-2" создает не только для безопасности Украины, но и для стабильности во всей Европе".