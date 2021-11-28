Объединенные силы стреляют исключительно в ответ, когда есть угроза жизни и здоровью. Наше вооружение калибром более 100 мм отведено и не используется, - штаб ООС

Объединенные силы на Донбассе не применяют запрещенного вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Предупреждая возможные обвинения в адрес Объединенных сил по применению запрещенного вооружения, официально сообщаем: Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от линии столкновения на определенное расстояние. Мы открываем огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей", - отмечают в штабе ООС.

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