"Мы будем очень внимательно следить за происходящим с нашими деньгами", - представитель Европейского инвестбанка Загон о кредитах Украине

В Украине фиксируется прогресс в вопросе освоения кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) как со стороны правительства, так и регионов. Однако на уровне муниципалитетов есть определенные проблемы с реализацией проектов, что связано с нехваткой профессиональных кадров в этом направлении.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказал глава Представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что кроме получения кредита Европейского инвестиционного банка, самое сложное - это использование предоставленных средств.

"Если говорить о муниципалитетах, то в регионах бывает сложнее. Но и там видим прогресс. Я думаю, что сегодня более серьезной проблемой является наращивание потенциала в стране - вам нужны люди на муниципальном уровне, на региональном уровне, которые могут использовать предоставляемые кредиты", – сказал Загон.

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По его словам, у Европейского инвестиционного банка очень строгие стандарты.

"ЕИБ очень строго относится ко всем процессам, я не говорю, что с нами легче всего. Мы требуем стопроцентной понятности и прозрачности в закупках. Но мы также хотим увидеть проект и влияние проекта на окружающую среду. Мы хотим увидеть социальное влияние проекта, которое мы поддерживаем. И иногда муниципалитетам бывает сложно справиться с этим", - добавил глава Представительства ЕИБ в Украине.

"Мы не отпускаем процессы на самотек. Мы будем очень внимательно следить за происходящим с нашими деньгами", — подчеркнул Загон.

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После выделения кредита начинается подготовительный этап реализации проекта, "на котором мы хотим посмотреть, что Украина собирается делать с нашими деньгами".

"И здесь, очевидно, очень важна фаза закупок. Мы соглашаемся только тогда, когда процедуры закупки соответствуют международным стандартам", — уточнил представитель ЕИБ.

Банк внимательно следит за процессом реализации проектов и финализирует их.

"Банк следит за происходящим с деньгами. Построены ли дороги, построены ли больницы, есть ли оборудование — мы следим за всем этим… Мы можем предоставить долгосрочные деньги на очень конкурентоспособном уровне. Но обязательное условие, связанное с таким кредитом, заключается в том, что деньги должны использовать для граждан. Для блага граждан Украины", – резюмировал Загон.

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