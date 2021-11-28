Кулеба об использовании Bayraktar на Донбассе: Украина не нарушала никаких договоренностей. Относительно российских дронов я что-то не слышу глубокого беспокойства
Об этом Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Российская сторона привлекла тяжелую артиллерию, 120-мм гаубицу на линию разграничения, обстреливала из нее украинские позиции, убив одного украинского солдата, ранив еще одного и повредив гражданскую инфраструктуру. Именно это – явное нарушение Минских договоренностей", - заявил Кулеба.
Отвечая на реплику журналиста издания по заявлению представителя МИД ФРГ о том, что только миссия ОБСЕ может использовать дроны на линии столкновения на Донбассе, Кулеба отметил, что Украина "уже выразила несогласие с логикой этого заявления".
"Прежде всего потому, что она полностью игнорирует настоящую причину, почему мы должны защищать себя. Гаубица - это тяжелая артиллерийская система, запрещенная "Минском. Наш дрон не пересекал линию разграничения, однако попал в гаубицу. И во-вторых, когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой обеспокоенности", - подчеркнул глава МИД Украины.
Он добавил, что перед использованием Bayraktar украинские военные четко выполнили все процедуры ОБСЕ и использовали все согласованные механизмы деэскалации, выполнили все требования.
"То есть не нарушали никаких договоренностей. Но когда на нас нападают и убивают, мы будем бить в ответ, потому что это наша страна, и мы будем ее защищать", - отметил Кулеба.
Министр также заявил, что Украина не допустит "кровавого сафари для россиян" на Донбассе.
"Не будет кровавого сафари, когда россияне могут нарушать Минские договоренности, как им вздумается, убивать и уничтожать все, что хотят, чтобы потом все начинали взывать, когда мы это принудительно прекращаем", - подчеркнул глава МИД.